Sábado con probabilidad de chaparrones y temperatura máxima de 27°C

La jornada inició con el cielo parcialmente nubado y la temperatura de 17 grados.

Este sábado inició con el cielo parcialmente nubado y la temperatura de 17 grados. La humedad es del 90%.

 

Durante la mañana hay probabilidades de chaparrones y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 27°C.

 

Por la noche, el cielo cerrará la jornada algo nublado y la temperatura descenderá a los 18°C.

 

Para este domingo las lluvias ya no estarían presentes. El día de la madre habrá cielo soleado, la temperatura máxima rondará los 28 grados.

