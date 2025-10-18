Recuperaron un cachorro Golden Retriever que había sido sustraído

Los agentes del 911 lograron recuperar el perro pasado el mediodía de este sábado. Una mujer lo devolvió voluntariamente, ya que lo habría comprado de buena fe a unos desconocidos.

Una mujer del barrio La Liguria de Resistencia denunció que alguien sustrajo su cachorro, un Golden Retriever de apenas 45 días de vida.

Los agentes del Centro Multiagencial de Emergencias 911 tomaron el caso y, gracias a las cámaras de seguridad, notaron lo ocurrido.

Después del relevamiento de las filmaciones, los agentes fueron hasta el pasaje Dambra al 400, donde hablaron con la dueña de una vivienda en la que estaría el cachorro.

Ella lo devolvió voluntariamente, ya que lo habría comprado de buena fe a unos desconocidos.

Finalmente, los agentes llevaron al perro hasta la casa con su dueña y comenzaron la investigación para dar con los autores de la causa de «supuesto hurto».

