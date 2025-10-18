La Justicia ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad

La medida fue dictada por un juez federal de Catamarca, quien además le prohibió al Gobierno continuar con las auditorías y nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.

El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que en 24hs restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y pague el importe de los haberes de pensión retenidos en todo el territorio nacional.

Además, el magistrado dispuso también que hasta que no haya sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral.

Las causas que se acumularon en el juzgado catamarqueño fueron impulsadas entre otros, por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y por personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

En su fallo, el juez Díaz Martínez reconoce el carácter colectivo del reclamo al señalar que las suspensiones impactaron de forma uniforme sobre miles de titulares de pensiones por invalidez laboral en todo el territorio nacional.

Por ese motivo, la decisión judicial extiende la protección a todas las personas perjudicadas, sin exigir presentaciones individuales.

Asimismo, designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Según la sentencia, esta representación busca asegurar «la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso, a la luz de la expansión de la cosa juzgada».

Con esta resolución, el restablecimiento de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías se convierten en medidas urgentes destinadas a garantizar que miles de personas recuperen ingresos esenciales para sostener una vida digna.

