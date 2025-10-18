Expulsaron a dos policías por abusar de una mujer que les pidió auxilio

Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2022 en Saénz Peña, cuando la víctima se acercó a pedirles ayuda debido a que era agredida por su expareja. La causa penal se encuentra elevada a juicio.

El gobernador Leandro Zdero firmó el Decreto 1580/25, mediante el cual dispuso la expulsión de dos cabos de la Policía, identificados como H.O.C. y E.J.G. por abusar sexualmente de una mujer que acudió a ambos agentes en busca de ayuda en Sáenz Peña.

El caso ocurrió cerca de las 00.30 del 27 de agosto de 2022, cuando una mujer se acercó hasta Gendarmería Nacional para pedir ayuda, indicando que fue agredida de forma física y verbal por su expareja. En ese momento, llamaron al 911 y un móvil de la Comisaría 6° se acercó para llevarla a la dependencia policial para un examen médico.

De acuerdo a la denuncia, la mujer se dio cuenta que cuando volvían en el móvil, se desviaron de su camino y que, al consultarles, uno de los dos agentes le dijo que era para la denunciante «se despabile o se saque los nervios por lo que ocurrió». En un momento, en un atajo cercano a Gendarmería, le pidieron que baje de la camioneta y el chofer la agarró de los brazos y le apuntó con un arma de fuego en la cintura. La mujer agregó que el otro policía le quitó el pantalón y ambos abusaron de ella.

Luego, mencionó que la llevaron a su casa y uno de ellos le dijo «Vos tenés que cuidarte, sos linda por fuera y por dentro».

El 30 de agosto de 2023, la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 ordenó la detención de ambos policías por la causa «abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el personal de la Fuerza Policial», delito previsto en el artículo 119 del Código Penal.

Además, la División de Investigaciones de Sáenz Peña reveló que el móvil se desvió del recorrido oficial y las pericias confirmaron la presencia de material genético de ambos agentes en las prendas de la víctima. Ambos agentes se abstuvieron a declarar y fueron cesanteados por «faltas gravísimas contra el honor policial» de acuerdo al Reglamento del Régimen Disciplinario. Actualmente, la causa se encuentra elevada a juicio.

De acuerdo al decreto provincial, ambos «transgredieron con su accionar las normas disciplinarias previstas y reprimidas en el artículo 98 «Faltas Gravísimas», por lo que fueron expulsados en decisión conjunta de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, la Asesoría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales de la Policía del Chaco, que consideraron la gravedad del caso.

