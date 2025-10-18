Dos hombres con pedidos de detención fueron arrestados en distintos operativos 

Dos personas con pedido activo de detención fueron detenidas en las últimas horas en distintos operativos.

En el marco del Operativo de Prevención Nocturno «Lince», personal del Grupo C.O.M., dependiente del Departamento 911°, concretó en las últimas horas dos detenciones de hombres sobre quienes pesaban pedidos activos de aprehensión por distintas causas judiciales.

El primer procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle 12 entre 19 y Colectora Norte del barrio Ensanche Sur, donde los efectivos interceptaron a un hombre de 44 años. Al ser identificado mediante el Sistema de Gestión Biométrica Móvil (SIGEBI Móvil), se constató que registraba un pedido de aprehensión vigente en una causa por supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género.

La Fiscalía en turno dispuso la correspondiente imputación y las diligencias de rigor, dando intervención a la División Violencia Familiar y de Género.

En otro operativo similar, realizado durante la madrugada en el barrio Ginés Benítez, los agentes identificaron a un ciudadano de 33 años, domiciliado en la misma zona. Tras ser verificado por SIGEBI Móvil, se comprobó que tenía una orden de detención emitida por la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel Maldonado, en el marco de una causa por supuestas amenazas.

El hombre fue trasladado a la División Medicina Legal Interior y posteriormente a la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción.

Comentarios