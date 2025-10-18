Caso María Luz Herrera: el fiscal citó nuevamente a los detenidos y podría pedir el juicio

Por el homicidio están detenidos la pareja de la joven y el padre del mismo. El fiscal los volvió a citar con la finalidad de readecuar el hecho atribuido.

El fiscal Gustavo Valero, quien tiene a su cargo la investigación por la desaparición de María Luz Herrera, hecho ocurrido hace casi dos años en Presidencia Roque Sáenz Peña, citó para este lunes a las dos personas que permanecen detenidas.

Darío Ezequiel Godoy Florentín y Darío Ismael Godoy Ojeda fueron convocados para el lunes 20 de octubre a ampliar su declaración de imputados con la finalidad de readecuar el hecho atribuido. Posteriormente, el fiscal Valero estaría en condiciones de presentar la requisitoria de elevación a juicio por este caso.

EL CASO

María Luz Herrera, de 26 años y oriunda de Jujuy, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Se comunicaba regularmente con su familia a través de redes sociales y WhatsApp. Ese día, su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto.

Por el hecho hay dos personas detenidas: Darío Ezequiel Godoy Florentín (25), pareja de la joven, y Darío Ismael Godoy Ojeda, padre del acusado.

La causa se investiga como un presunto femicidio. A Florentín se lo imputa por homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, mientras que su padre está acusado de partícipe necesario o encubridor.

ELEMENTOS DE PRUEBA Y ACCIONES INVESTIGATIVAS

Durante los allanamientos realizados en Sáenz Peña y Villa Ángela, los investigadores secuestraron prendas de vestir de María Luz, su mascota (una gata) y otros objetos personales.

También se encontró el celular de la víctima en poder del padre del imputado, el cual habría sido reseteado.

ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA

Ambos imputados permanecen detenidos. Al padre se le había concedido prisión domiciliaria por razones de salud, pero el beneficio fue revocado tras constatarse incumplimientos.

Hasta el momento, no se encontró el cuerpo de María Luz Herrera ni se pudo confirmar su paradero.

Se estima que, tras la readecuación del hecho prevista para este lunes, el fiscal Valero solicitará la elevación de la causa a juicio.

Comentarios