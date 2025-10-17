Un Chaco movilizado y conmovido: así fue la primera marcha por Cecilia Strzyzowski

17 octubre, 2025

El 14 de junio de 2023 marcó un momento simbólico en el pedido de justicia para Cecilia Strzyzowski: por la noche, cientos de chaqueños se concentraron en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia para una marcha con antorchas bajo la consigna «Verdad y Justicia por Cecilia».

La convocatoria fue liderada por Gloria Romero, su madre, quien entre lágrimas pidió que «no haya más Cecilias» y denunció con crudeza: «Estas personas creen que las vidas son descartables». En paralelo, se replicaron actos de apoyo en localidades como Sáenz Peña, donde también ciudadanos salieron con velas y carteles con el nombre de Cecilia para expresar solidaridad.

La movilización no solo reunió a vecinos y allegados, sino también a familias que transitan dolores similares: quienes perdieron a Jesica Vasconcelos, Marilú Romero o Danilo Nikisch se sumaron al reclamo colectivo. Entre consignas, llanto y canciones, la multitud acompañó el pasaje emotivo cuando se interpretó en vivo un tema de la artista chaqueña Melyna Enríquez, dedicado a Cecilia y a todas las mujeres víctimas de violencia. Gloria Romero usó su voz para aclarar rumores: «No estoy haciendo ninguna colecta», dijo, y reiteró que su hija «solo quería paz en el mundo».

Ese día, la marcha mantuvo su carácter pacífico, pero con una demanda contundente: que la Justicia actúe sin más dilaciones. Se exigió el fin de la impunidad en Chaco y que el caso Cecilia no quede en olvido. La escena quedó grabada en la memoria colectiva con antorchas, carteles y el estruendoso grito de «¡No estás sola!», dirigido a la familia.

Aunque habían pasado apenas 13 días desde la desaparición, ese reclamo fue apenas la primera entre numerosas movilizaciones que siguieron: en días posteriores, nuevas marchas cruzaron puentes, plazas y calles de toda la provincia para sostener vivo el reclamo por justicia.

