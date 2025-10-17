Un afortunado de San Martín ganó más de $ 213 millones en la Poceada

La jugada ganadora se realizó en la Agencia 048 – 40 de General San Martín.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves 16 de octubre dejó un nuevo millonario en General San Martín. El premio total fue de $ 213.616.497.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 05, 12, 43, 56 y 89.

El ganador de la localidad de San Martín realizó la jugada en la Agencia 048 – 40.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo sábado 18 con un pozo base de 69 millones de pesos.

Comentarios