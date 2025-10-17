Sáenz Peña: concluyó una intensa capacitación sobre planificación y litigio de audiencias preliminares en juicios por jurados

Con una activa participación de jueces y fiscales de toda la provincia, hoy concluyó en Sáenz Peña el Programa de Capacitación sobre “Planificación y litigio de audiencias preliminares en juicios por jurados”, organizado por el Centro de Estudios Judiciales del Chaco (CEJ) con la colaboración de su delegada local, Fanny Zamateo.

La propuesta, que se extendió durante dos jornadas de trabajo intensivo, combinó instancias teóricas y prácticas orientadas al fortalecimiento de las destrezas necesarias para litigar en las audiencias preliminares, en el marco del sistema de juicio por jurados.

Los especialistas Alejandro Cascio y Matías Deane, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), guiaron el proceso formativo que comenzó con un abordaje conceptual sobre estrategias, control sustancial de la acusación, delimitación de la controversia y estructura de la teoría del caso, y culminó hoy con una metodología de taller y simulación práctica.

Durante esta segunda jornada, los participantes llevaron a cabo ejercicios de litigación y simulacros de audiencias, poniendo en práctica las herramientas analizadas en la primera etapa. Esta modalidad permitió entrenar habilidades en un espacio de aprendizaje colaborativo.

La capacitación se inscribe en el plan anual del CEJ destinado a consolidar las competencias de los operadores judiciales en las prácticas propias del sistema de juicio por jurados, promoviendo una formación constante.

