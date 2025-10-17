Sáenz Peña: capacitaron sobre planificación y litigio de audiencias preliminares en juicios por jurados

Organizada por el CEJ, con la colaboración de Fanny Zamateo —delegada del CEJ en esa localidad—, comenzó esta tarde el Programa de Capacitación sobre “Planificación y litigio de audiencias preliminares en juicios por jurados”, una instancia formativa de relevancia para el fortalecimiento de las prácticas requeridas por ese sistema, que continuará mañana. La actividad está destinada a jueces de cámara, fiscales de cámara y fiscales de toda la provincia.

 

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Emilia Valle, presidenta del STJ, quien estuvo acompañada por Néstor Varela y Víctor del Río, jueces del STJ, y por el procurador general, Jorge Canteros.

 

Alejandro Cascio y Matías Deane, destacados especialistas con amplia trayectoria en litigación penal y juicio por jurados, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), tienen a cargo la capacitación. En la jornada de hoy profundizaron en las destrezas necesarias para litigar en esa audiencia, que permite a jueces/as y fiscales fortalecer sus competencias para abordar con eficacia las exigencias procesales y estratégicas que demanda. Abordaron temas como el control sustancial de la acusación, la determinación de la controversia del juicio, sus características y principales elementos (relato de los hechos, identificación del derecho, la prueba en función de la teoría del caso, fortalezas y debilidades de la prueba).

 

Mañana, viernes 17 de octubre, se tratará el módulo relativo a la admisibilidad de la prueba, el litigio y los desafíos de su producción.

