Nuevas autoridades en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia renovó autoridades para el período 2025-2026 durante un acto en el que Gladys Esther Zamora juró como presidenta. Por su parte, las salas quedaron integradas de la siguiente manera:

– Sala Primera: Eloisa Araceli Barreto (presidenta) y Wilma Sara Martínez.

– Sala Segunda: María Eugenia Sáez (presidenta) y Zamora.

– Sala Tercera: Fabiana Andrea Bardiani (presidenta) y María Teresa Varela.

– Sala Cuarta: Diego Gabriel Derewicki y Fernando Adrián Heñin.

 

El orden de subrogancia establecido será: Derewicki, Martínez, Barreto, Heñin, Bardiani, Varela y Sáez.

 

A la ceremonia asistieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, su par, Víctor del Río, jueces y juezas de la Cámara, exintegrantes del organismo, familiares y amigos.

