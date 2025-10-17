Nueva propuesta de la municipalidad, «inicio al canotaje»

Con la participación de alumnas de la UEGP N° 54, comenzó la práctica de canotaje en la pileta del polideportivo municipal.

«La idea es hacer una escuela de kayak, a nivel competitivo y recreativo; hoy estamos haciendo la muestra con el Misericordia pero más adelante, se va a abrir la inscripción para que otros colegios puedan participar» expresó el responsable del área de actividades acuáticas de la municipalidad Denis Cancelarich.

Las alumnas de 5° año que participaron pudieron practicar en kayak para turismo y fibra de vidrio, hubo también prácticas de rescate.

Con esta institución educativa comenzó está nueva propuesta «ya tenemos una escuela que va a participar el viernes; las que quieran hacerlo pueden acercarse al polideportivo municipal para recibir información» remarcó.

El objetivo es llevar esta actividad al lago Sur, «lo que queremos es que ellos vivencien acá, lo que es caerse en el agua, remar para luego ir al Lago Sur y que practiquen de un modo más deportivo, más competitivo para el día de mañana poder llevar a los chicos al Chaco Juega por ejemplo».

Estuvieron desarrollando esta actividad junto al profesor Cancelarich, Roy Villalba e integrantes del equipo de guardavidas municipal.

Los interesados deben acercarse al polideportivo ubicado en calle 28 y 25 «habrá cupos durante el mes de octubre, noviembre hasta que comience la temporada»

