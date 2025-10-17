La inflación mayorista subió 3,7% en septiembre, el nivel más alto en un año y medio

Los precios mayoristasaumentaron 3,7% en septiembre respecto del mes previo y alcanzaron su mayor suba desde marzo de 2024, según informó el INDEC. En términos interanuales, el alza llegó al 24,2%.

El salto estuvo marcado por el comportamiento de los bienes importados, que subieron un 9% en el mes tras la presión cambiaria y la suba del dólar oficial. En tanto, los productos nacionales registraron un incremento promedio del 3,3%. Dentro de este grupo se destacaron los productos agropecuarios (+3,7%), el refinado de petróleo (+3,4%) y los vehículos (+5%).

De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) anotó su cuarto aumento consecutivo, acelerándose desde el 3,1% de agosto. En paralelo, la inflación minorista se ubicó en el 2,1%, lo que muestra un mayor impacto de la inestabilidad cambiaria en los precios mayoristas.

La diferencia entre ambos índices se explica en parte porque el IPIM incluye más bienes transables —es decir, productos que se comercializan con el exterior— y porque su medición corresponde al período entre el 15 de un mes y el 15 del siguiente, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) toma el promedio del mes calendario.

Comentarios