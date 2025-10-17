Fuertes lluvias en Chaco: Resistencia y Makallé registraron más de 70 milímetros

Según el informe de la Policía del Chaco hasta las 7 de la mañana la capital chaqueña fue una de las más afectadas por el temporal que mantiene a gran parte de la provincia bajo alerta naranja.

El Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Policía del Chaco informó el registro de precipitaciones acumuladas hasta las 7 de este viernes 17 de octubre, con valores significativos en distintas zonas de la provincia.

En la zona Metropolitana, Resistencia acumuló 72 milímetros, mientras que Makallé y La Verde registraron 77 y 76 milímetros, respectivamente. En tanto, Colonia Benítez reportó 47 milímetros.

En el interior provincial, los registros también fueron importantes. En el área de Villa Ángela, las lluvias alcanzaron 67 milímetros en la cabecera departamental, 50 en Santa Sylvina y 45 en Enrique Urien.

Por su parte, en la zona de General San Martín, Las Garcitas sumó 70 milímetros, seguida por Colonias Unidas (50 mm) y Colonia Elisa (45 mm).

En el departamento Presidencia Roque Sáenz Peña, Machagai midió 27 milímetros, Quitilipi 24 y Napenay 7. En tanto, en la zona de Charata, Corzuela registró 16 milímetros, y Charata y Hermoso Campo, 10 milímetros cada una.

Finalmente, en la región de Juan José Castelli, Fuerte Esperanza registró 35 milímetros y Comandancia Frías 12 milímetros.

Los departamentos Bermejo – General Donovan – Libertad – Primero de Mayo y San Fernando, se encuentran bajo alerta naranja, es decir, el temporal puede estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Las lluvias seguirán hasta por lo menos la madrugada y mañana del sábado. Se espera que desde la tarde el tiempo comience a mejorar y que la temperatura de un poco de alivio también.

