El dólar oficial y una fuerte suba este viernes: ¿A cuánto cotiza?

El dólar oficial subió 25 pesos este viernes 17 de octubre y actualmente cotiza a $1.455 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumenta cinco pesos y cotiza a $1.470. Esto se da a la espera del acuerdo que promete el Gobierno que se va a dar con Estados Unidos en los próximos días.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotiza $1.486 y el contado con liqui a $1.492.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó este viernes que «pronto» habrá «grandes noticias» que van a fortalecer «la alianza económica» entre su país y Argentina.

«Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: «Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad»», indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

En el mismo, añadió: «Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos – ¡Juntos en Libertad!».

