Crimen en Villa Libertad: nuevos allanamientos en busca de dos prófugos

El homicidio ocurrió durante un violento enfrentamiento con más de 50 personas involucradas. La Policía investiga una posible conexión con un conflicto previo en el que se incendió un auto.

Un joven identificado como Gastón Salinas, de 37 años, fue asesinado el miércoles por la tarde de un disparo en el rostro durante un violento enfrentamiento en Villa Libertad, en la ciudad de Resistencia. Por el hecho hay tres detenidos y otros dos hombres permanecen prófugos, mientras la Justicia avanza con una serie de allanamientos y pericias para esclarecer el caso.

El crimen ocurrió pasadas las 16 en Pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, en medio de un «desorden de gran magnitud» que, según informaron fuentes policiales, involucró a más de 50 personas. Durante el operativo, los agentes secuestraron vainas servidas y un arma de fabricación casera.

Los primeros detenidos —de 22, 19 y 17 años— fueron trasladados a la unidad policial para determinar su participación en el homicidio. La víctima, conocida en el barrio como «Cuervito» Salinas, habría protagonizado un altercado dos días antes, el lunes por la noche, cuando un grupo armado incendió un auto en la zona de Fortín Aguilar y Duvivier.

Según testigos, el episodio anterior se habría originado por el robo de un celular y derivó en un enfrentamiento entre bandas. La Policía no descarta que el asesinato de Salinas esté directamente vinculado con ese conflicto previo.

MÁS ALLANAMIENTOS Y BÚSQUEDA DE PRÓFUGOS

Este jueves por la mañana, efectivos de la División Delitos Contra las Personas del Departamento de Investigaciones Complejas realizaron tres allanamientos simultáneos en Resistencia, bajo la causa «Homicidio calificado por el uso de arma de fuego», con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Guillermo Ártico Denier, y del Equipo Fiscal N° 15, a cargo de la Dra. Candela Valdez.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en avenida Lisandro de la Torre y Fortín Tapeñagá, Duvivier y Fortín Los Pozos, y Juan de Dios Mena N° 2165. Como resultado, se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas, un cartucho calibre 9 mm y otro de calibre 50 mm, considerados elementos de interés para la investigación.

En los operativos no se logró hallar a los sospechosos prófugos, identificados como Walter Núñez, alias «Gordo», y Brian Núñez, alias «Chuky», sindicados como partícipes del crimen.

Los investigadores continúan con las tareas de búsqueda y rastrillaje en distintas zonas de la capital chaqueña. Además, se confirmó la colaboración del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y otras divisiones de la Dirección General de Investigaciones.

La causa, caratulada como «homicidio calificado por el uso de arma de fuego», permanece bajo investigación. La Policía no descarta nuevas detenciones en las próximas horas, mientras intenta determinar con precisión el rol de cada uno de los implicados en el crimen de Gastón Salinas.

