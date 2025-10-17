Capturan a un hombre con pedido de detención por violencia de género

Tiene 43 años, y fue interceptado este jueves por la noche, en San Martín y Ameghino.

Un hombre de 43 años fue demorado este jueves por la noche, en pleno centro de Resistencia, luego de que la policía constatara que tenía un pedido de aprehensión vigente desde 2019 por una causa de «supuestas amenazas con arma en contexto de violencia de género».

El procedimiento se realizó cerca de las 19.50, en la intersección de avenida San Martín y Ameghino, durante un operativo de prevención e identificación llevado adelante por efectivos de la División Caminantes.

Al verificar sus datos en el sistema SiGeBi, los agentes detectaron el pedido activo desde el 22 de noviembre de 2019.

Tras confirmarlo con el Departamento de Antecedentes Personales, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Undécima y quedó a disposición de la Justicia.