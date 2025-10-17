Buscan a un hombre de 43 años desaparecido hace una semana en Resistencia

Su hermano manifestó que Secundino padece esquizofrenia y que el día en que desapareció le manifestó que se retiraba del domicilio.

La Policía del Chaco activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Secundino Samuel Maidana, de 43 años, quien fue visto por última vez hace aproximadamente una semana en la ciudad de Resistencia.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta por su hermano, quien informó que Secundino padece esquizofrenia y que el día en que desapareció le manifestó que se retiraba del domicilio, situación que no generó preocupación inmediata, ya que creyó que se dirigiría a otra vivienda familiar. Sin embargo, desde entonces, la familia no volvió a tener noticias sobre su paradero.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Honduras y calle 10 del barrio Zampa, según consta en el parte policial. La Fiscalía en turno fue notificada y ordenó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre Secundino Maidana puede comunicarse al 362-4685804 o acercarse a la comisaría más cercana.

