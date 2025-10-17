Ataque a tiros en el río: buscan a la banda que emboscó a la Policía de Entre Ríos

Una lancha de la fuerza fue atacada mientras patrullaba en los riachos frente a Villa Constitución. Investigan si los agresores se trasladaron desde Rosario.

Un violento ataque armado contra una embarcación de la Policía de Entre Ríos desató un amplio operativo de búsqueda en el litoral. El hecho ocurrió el jueves al mediodía en los riachos ubicados frente a la localidad santafesina de Villa Constitución, cuando una patrulla policial fue sorprendida por disparos efectuados desde otras lanchas.

Según confirmó la fuerza entrerriana, los atacantes -encapuchados y con el rostro cubierto- abrieron fuego mientras la lancha realizaba tareas de control. El vehículo oficial recibió al menos diez impactos de bala, aunque ninguno de los efectivos resultó herido. Los disparos habrían sido ejecutados por una banda compuesta por entre cinco y seis personas que huyeron rápidamente por el río Paraná.

El operativo de búsqueda incluyó el despliegue de la Prefectura Naval, fuerzas especiales y un helicóptero del Cuerpo de Operaciones Especiales (CODI), que partió desde Paraná. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los atacantes se habrían trasladado desde Rosario para ejecutar la emboscada, aunque el dato aún está en verificación. Los rastrillajes continúan tanto en las aguas del Paraná como en territorio santafesino.

