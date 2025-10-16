La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en spetiembre

Se trata del dato más alto en un año y medio. Los bienen importados saltaron un 9% por la suba del dólar.

La inflación mayorista fue del 3,7% en septiembre, lo que significó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales contra agosto, que había sido del 3,1%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, en lo que va del año, el índice de precios al por mayor (IPIM) avanzó un 20%, con un alza del 24,2% en los últimos 12 meses.

La variación de la inflación mayorista en septiembre se explicó por la suba de 3,3% en los productos nacionales y una variación de 9% en los importados, según informó el INDEC, con un traslado de la volatilidad en el dólar oficial -que llegó a superar los $1500 el mes pasado- a los precios de los productos importados.

Asimismo, el Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 4,1% en el noveno mes del año y una suba interanual de 24,5%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos, mostró un ascenso de 4% en septiembre y una variación interanual de 25,6%.