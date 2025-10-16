La fiscalía reclama la subasta inmediata de los bientes de Cristina Kirchner

16 octubre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar sin más dilaciones en la ejecución del decomiso ordenado en la sentencia de la causa Vialidad, por un monto actualizado de $684.990 millones.

En tal sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que «transcurrieron más de cuatro meses desde que la decisión quedó firme y aún no se ha concretado la ejecución del decomiso».

Asimismo, Luciani y Mola remarcaron que los condenados, entre los que aparecen Cristina Kirchner y Lázaro Báez, se negaron a cumplir con la orden judicial y «no depositaron ni un solo peso».

«La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley», sostuvieron.

En esa línea, Luciani y Mola recordaron que la sentencia firme permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal, es decir, aquellas comprendidas entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015, período en el que, según el fallo, se ejecutó la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

«Este proceso se encuentra en un punto en el cual el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo. Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras», destacó el dictamen.

Comentarios

Te Puede Interesar

Fatal siniestro en Villa Ángela: un joven falleció y otro terminó herido tras chocar contra un caballo

[...]

SÁENZ PEÑA:SECUESTRAN 6 KILOS DE MARIHUANA EN LA ROTONDA

[...]

Nación oficializó la suba de retenciones para soja y maíz a partir de julio

[...]