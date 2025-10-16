Gabriela Barrios fue violada, golpeada en la cabeza y torturada antes de ser estrangulada

Lo dice la autopsia a la joven de 20 años asesinada en Avia Terai, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado tirado en un pozo cloacal, dentro de una bolsa de arpillera, semidesnudo y cubierto con cemento.

El informe forense sobre el cuerpo de Gabriela Arací Barrios, la joven asesinada en Avia Terai, reveló nuevos y estremecedores detalles.

Según confirmó el fiscal Marcelo Soto, a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Sáenz Peña, la autopsia determinó que la víctima presentaba signos de abuso sexual, golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, heridas punzocortantes y asfixia manual.

El parte policial, firmado por el Subcomisario Sergio Rubén Gómez, jefe de la Comisaría de Avia Terai, fue emitido el miércoles.

PODRÍA HABER MÁS DETENIDOS

La causa está caratulada como “supuesto homicidio agravado”, y el fiscal no descarta la participación de otra persona en el hecho o en su encubrimiento.

La investigación continúa con pericias complementarias y toma de nuevas declaraciones testimoniales.

