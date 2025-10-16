En pleno debate televisado, murió un candidato a diputado misionero

Un momento de alta conmoción se vivió en la noche del miércoles. El candidato a diputado radical Hernán Damiani sufrió un infarto que terminó con su vida, mientras participaba en un debate en un canal de streaming.

El miércoles por la noche, la política misionera quedó sacudida por una noticia inesperada: Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), murió tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido por streaming. El dirigente de 66 años se descompensó en plena emisión del programa Dólar Blue, que se transmite por La Casa del Streaming, y fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su fallecimiento.

Damiani, abogado e histórico militante radical, formaba parte de la lista encabezada por Gustavo González y Guadalupe Kolodziej. Su repentina muerte generó una ola de mensajes de pesar en el arco político provincial y nacional. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su «profunda tristeza» y destacó su «trayectoria, militancia y fuertes convicciones». «Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo», escribió en su cuenta de X.

El episodio ocurrió pocos minutos después de iniciado el debate, que reunía a representantes de distintos espacios políticos. Según relataron testigos, Damiani se descompensó súbitamente mientras exponía su postura y los conductores interrumpieron de inmediato la transmisión para solicitar asistencia médica. Una ambulancia acudió rápidamente al estudio, pero pese a los esfuerzos por reanimarlo, el candidato no logró ser estabilizado.

Reconocido por su extensa carrera en la política misionera, Damiani fue protagonista de la escena local desde los años ochenta, cuando militaba en Franja Morada. Ocupó bancas en la Legislatura provincial entre 1991 y 1995, y luego en el Congreso Nacional desde 1997 hasta 2001. Fue uno de los impulsores del debate sobre la creación del Consejo de la Magistratura en Misiones. También integró el jury de enjuiciamiento en causas relevantes y lideró investigaciones que involucraron al entonces gobernador Ramón Puerta.

Durante su paso por el Congreso de la Nación, Damiani se destacó por sus intervenciones en tiempos de fuerte tensión política, enfrentando a la llamada «mayoría automática» de la Corte Suprema menemista. Su perfil siempre fue combativo.

Tras la tragedia, los conductores del programa donde ocurrió el hecho emitieron un comunicado pidiendo respeto por la familia y solicitando que no se reproduzcan las imágenes del momento de la descompensación. «Lo único que queremos decir es que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a cada uno de los que estaban allí». Horas después, el video fue dado de baja de YouTube para evitar su difusión.

