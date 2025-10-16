En la Comisión de Hacienda La Justicia defendió su presupuesto 2026 ante Diputados

El Poder Judicial del Chaco defendió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el presupuesto solicitado para su funcionamiento en 2026. Al encuentro asistieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, junto a sus pares Enrique Varela, Alberto Mario Modi y Víctor del Río.

Durante su exposición, Valle remarcó la austeridad con que se encaró el diseño de los recursos y subrayó que en esta oportunidad los $267.326.270.195 establecidos en el anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura representan el 6% del presupuesto provincial.

Además recordó que está avanzada la licitación para la sala de juicio por jurados en Resistencia y reclamó que se revea la posibilidad de incrementar el número de cargos del Poder Judicial. Este paso es fundamental para poner en funcionamiento las dependencias creadas mediante distintas leyes.

A la reunión también asistieron la directora general de Administración, Claudia Dip Lavia; así como diputadas y diputados que integran la comisión: Iván Gyoker, Dorys Arkwright, Juan José Bergia, Andrea Silvina Canteros Reiser, Sebastián Lazzarini, Nicolás Slimel, Sebastián Lazzarini, Laura Bisonni, Paola Benítez, Tere Cubells y Maida With.

