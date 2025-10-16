Aerolíneas Argentinas suspendió ocho aviones tras una falla en vuelo a Córdoba

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800, todas equipadas con motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), tras el incidente ocurrido en el vuelo AR1526 que partió el miércoles desde Aeroparque con destino a Córdoba.

La decisión fue adoptada por el Comité de Seguridad de la compañía, luego de que uno de los motores del avión presentara una falla técnica poco después del despegue. La tripulación aplicó los protocolos establecidos, desvió la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aterrizó sin inconvenientes, confirmaron desde la empresa.

«El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves», aclaró Aerolíneas en su comunicado. Los 160 pasajeros a bordo desembarcaron con normalidad.

La compañía informó que este es el cuarto episodio en el último año registrado con el mismo tipo de motor. Si bien los propulsores estaban en condiciones normales y correctamente mantenidos, Aerolíneas decidió suspender preventivamente las aeronaves «por aplicación de criterios de altísima exigencia en materia de seguridad».

El fabricante CFM recomienda revisiones cada 17.200 ciclos de operación, aunque ninguno de los motores afectados se encontraba próximo a ese límite. Por ese motivo, la empresa solicitó una opinión técnica al fabricante antes de reincorporarlos al servicio.

La aerolínea estatal notificó a las autoridades aeronáuticas locales y trabaja en conjunto con el equipo técnico de CFM y otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización, para evaluar antecedentes y definir criterios de resolución.

«Las tripulaciones realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos. Todos los procedimientos se cumplieron conforme a los estándares internacionales de seguridad», enfatizó la compañía.

El cierre temporal del Aeroparque Jorge Newbery tras el incidente generó demoras y reprogramaciones menores, aunque la empresa aclaró que la medida preventiva no implica cancelaciones de rutas, sino una reorganización temporal de su programación mientras se desarrollan las verificaciones técnicas.

Comentarios