OTRA INDUSTRIA MÁS EN CHACO: SIKA INAUGURÓ SU NUEVA PLANTA EN PUERTO TIROL, OPERADA ÍNTEGRAMENTE POR MUJERES

El gobernador Leandro Zdero acompañó este miércoles la inauguración de la nueva planta productiva de Sika en Puerto Tirol, marcando un nuevo hito para el desarrollo industrial del Chaco.

La empresa multinacional suiza, fundada en 1910 por Kaspar Winkler, se dedica al diseño, fabricación y comercialización de soluciones químicas especializadas que mejoran la durabilidad, seguridad y eficiencia de construcciones e instalaciones industriales.

“Esto representa más desarrollo, mayor presencia en la región, porque genera empleo y movimiento económico para todo el NEA. Estamos integrando al Chaco al mapa industrial del país, hoy somos parte de un proyecto de expansión productiva que no tiene techo. Este es el modelo que queremos para todo el Chaco, que cada localidad pueda crecer con empleo genuino y con orgullo local”- destacó el gobernador Zdero durante el acto inaugural.

Por su parte, la gerente de Marketing de SIKA, Jimena Veloz Rúa, manifestó su agradecimiento “por la presencia del Gobernador Zdero y de las autoridades, en una jornada muy emotiva para toda la empresa que tiene las mejores expectativas en la provincia del Chaco”.

UNA PLANTA ÚNICA EN EL MUNDO: OPERADA SOLO POR MUJERES

Un hecho de gran valor para la compañía y para la provincia es que se trata de la primera planta de Sika en el mundo operada íntegramente por mujeres. Actualmente cuenta con once trabajadoras, quienes desempeñan funciones clave en áreas como Gerencia, Logística y Operaciones. Además, la empresa llevó adelante un proceso de capacitación y contratación de mujeres de la zona, promoviendo su inserción en la industria y reafirmando su compromiso con la igualdad de oportunidades.

Desde la planta de Puerto Tirol se producirán más de veinte productos de las marcas Sika Klaukol y Revear en su formato en polvo, destinados a abastecer a todo el Nordeste argentino. Entre ellos, se destacan líneas ampliamente reconocidas en el mercado, consolidando a esta planta como un punto estratégico para la región.

AUTORIDADES PRESENTES

Acompañaron al gobernador Zdero en la inauguración: Oscar Dudik, ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible; el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert; Patricio Amarilla, subsecretario de Industria; como así también las autoridades de la empresa: Mike Campion, presidente Región Américas; Daniel Monteiro, Área Manager Latam Sur; Oscar Baccaro, Gerente General Argentina; Gunter Leitner, EVP Operaciones Región Américas y Leandro Molinari, Seguridad América.

Comentarios