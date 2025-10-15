Finalizaron las obras de mantenimiento en el puente General Belgrano

Desde la madrugada de este miércoles, los conductores ya no poseen restricciones a la hora de circular. Se terminan los cortes parciales nocturnos.

Luego de 45 días de trabajos de mantenimiento, este miércoles concluyeron las obras en el Puente Interprovincial General Belgrano, que une Chaco con Corrientes.

Durante esas semanas, los usuarios enfrentaron demoras de hasta dos horas para cruzar entre provincias, especialmente en horarios pico y con cortes parciales nocturnos.

De esta manera, las intervenciones fueron terminadas durante la madrugada de este miércoles, dejando la calzada en condiciones seguras, por lo que el tránsito vuelve a la normalidad.

Desde el inicio de los trabajos se implementaron cortes parciales durante la noche (entre las 22 y las 6), para renovar juntas y preservar el estado de la calzada. Estas restricciones afectaron el paso habitual, generando congestiones y esperas prolongadas.

Tras completarse los trabajos de refacción se levantaron las señalizaciones y que el paso entre Corrientes y Chaco recobró fluidez total.

fuente:datachaco

Comentarios