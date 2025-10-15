Corrientes: Internaron a una nena de 8 años que habría sido abusada por su primo

El autor del hecho también sería un joven menor de edad, que permanece bajo custodia policial, mientras se avanza con los procesos legales.

La ciudad de Santo Tomé, en Corrientes, se vio sacudida en las últimas horas por un grave hecho que saltó a la luz, luego de la internación de una nena de 8 años en el hospital local «San Juan Bautista».

Esta situación dejó en evidencia un presunto caso de abuso sexual con acceso carnal.

Según se informó, la menor tuvo que ser hospitalizada porque habría sido ultrajada por su propio primo, después o durante una reunión familiar.

Detallaron, además, que la menor es oriunda del barrio Estación de esa ciudad, y la causa es tramitada ante el Juzgado de Garantías en una investigación, a cargo del titular de la Unidad Fiscal, Facundo Cabral.

Fuentes judiciales admitieron que el autor del hecho también sería un joven menor de edad, que permanece bajo custodia policial, mientras se avanza con los procesos legales.

