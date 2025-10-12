Un equipo de Primera División inició gestiones por Chiquito Romero: la decisión que tomó Boca Juniors

El ex arquero de la selección argentina está en el radar de una institución que acaba de perder a su experimentado guardameta debido a una grave lesión

La dirigencia de Argentinos Juniors solicitó formalmente el cupo por la lesión de Rodríguez y recibió el visto bueno de Boca para avanzar en la incorporación de Romero. Solo falta la confirmación del propio jugador para concretar la transferencia, aunque su entorno considera favorable la posibilidad. El salario de Romero, que asciende a USD1,5 millones anuales, representa uno de los principales obstáculos para el traspaso. Además, su historial de lesiones y la falta de actividad reciente generan dudas, aunque su experiencia y eficacia en penales podrían ser un aporte clave para Argentinos Juniors en la Copa Argentina.

La inesperada lesión de Diego “Ruso” Rodríguez alteró de manera significativa el presente de Argentinos Juniors, que perdió a su arquero y capitán en un momento clave de la temporada. El experimentado guardameta de 36 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, lo que lo obligará a permanecer fuera de las canchas al menos hasta mediados de 2026.

El incidente se produjo en la última jugada del primer tiempo, cuando Rodríguez intentó rechazar un balón fuera del área y, tras una mala pisada, quedó tendido en el césped. Aunque la jugada terminó en gol de Aldo Osorio, el tanto fue anulado por el VAR por posición adelantada. La gravedad de la situación se confirmó poco después, cuando el arquero no regresó al campo para disputar la segunda mitad y fue reemplazado por el joven Gonzalo Siri Payer, quien sumó así sus primeros minutos en torneos de AFA en Primera División.

El parte médico oficial difundido por Argentinos Juniors a través de sus redes sociales precisó que el ex Independiente “sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. El proceso de recuperación se estima en un período de entre siete y ocho meses, lo que representa una baja prolongada para el equipo dirigido por Nicolás Diez. La ausencia de Rodríguez es un golpe muy duro para el plantel dado su juventud y experiencia. El arquero marplatense se había consolidado como una de las figuras del equipo, siendo clave en la campaña que llevó al club a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde el equipo finalizó primero en su grupo con 33 puntos, y en la Copa Argentina, donde Argentinos Juniors alcanzó las semifinales con Rodríguez como titular en los cuatro partidos disputados, recibiendo apenas un gol en ese certamen. Durante la temporada, Rodríguez acumuló 34 presencias bajo los tres palos, sumando 3.015 minutos de juego y recibiendo 20 goles, lo que arroja un promedio de 0,58 tantos por partido. Además, logró mantener la valla invicta en 19 encuentros, consolidándose como uno de los pilares defensivos del equipo. La lesión del arquero no solo afecta el rendimiento deportivo, sino que también limita las opciones del club en el mercado de pases. El reglamento de la liga establece que el plazo para incorporar refuerzos por lesión vencía al cumplirse el 70% del Torneo Clausura, es decir, en la fecha 11, por lo que Argentinos Juniors no podrá sumar un nuevo arquero para el certamen local. Queda la duda sobre la posibilidad de incorporar un refuerzo para la semifinal de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, ya que el reglamento de esa competencia suele alinearse con el del torneo local, aunque no especifica detalles sobre incorporaciones en este contexto. Tras conocerse el diagnóstico, Diego Rodríguez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Lamentablemente hay cosas que nos exceden y no podemos controlar. Hoy me toca comenzar a transitar una lesión que nunca antes había sufrido. Tengo sentimientos de bronca, de impotencia, de preguntar por qué. Serán tiempos distintos, de resiliencia, de paciencia, de trabajo, de seguir creciendo personalmente como marido y como padre. Incluso como profesional. Este es un obstáculo más que se presenta y voy a superarlo. Tuve la fortuna de haber compartido plantel con Ulariaga y el Cheche Sánchez. Dos grandes ejemplos de perseverancia y superación. De ellos aprendí que nunca hay que bajar los brazos”. En otro mensaje, el arquero agradeció el apoyo recibido: “Inmensas gracias a todos los que se tomaron un tiempo para escribirme y desearme lo mejor. Con el apoyo de mi hermosa familia, y de todos ustedes, estos meses pasarán rápido! Espero verlos pronto en una cancha nuevamente”, agregó Rodríguez en sus redes sociales.

