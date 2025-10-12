Secuestraron dos camiones con más de 60 mil kilos de madera

Los conductores no pudieron documentar la carga y fueron detenidos por infracción a la Ley de Bosques.

Dos camiones fueron interceptados en Colonia Pastoril Rodríguez, en el Departamento General Güemes, al norte del Chaco. Los rodados llevaban una carga de más de 60 mil kilos de madera nativa.

El operativo tuvo lugar sobre el camino rural de la colonia, cerca de las 18:30 del sábado. Los conductores de los rodados, un Fiat Iveco y otro de la misma marca, con acopado, no contaban con la documentación legal del traslado, por lo que fueron detenidos, mientras que los vehículos fueron secuestrados, al igual que la carga.

En los camiones había más de 60 mil kilos de madera, repartida entre quebracho blanco, quebracho colorado y algarrobo. Por esto, los choferes presentaron guías forestales que no coincidieron con lo que llevaban.

Con las irregularidades, tomó intervención la Dirección de Bosques, cuyo delegado ordenó el secuestro de la carga y notificó a los hombres, de 31 y 32 años, sobre su infracción a la Ley de Bosques.

Finalmente, las maderas y los camiones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las acciones legales y administrativas correspondientes.

Fuente:datachaco

