Quitilipi: Violencia de género: dos niñas salvaron a su madre en medio de una feroz golpiza

El sábado por la siesta, un hombre de 41 años en estado de ebriedad atacó ferozmente a su esposa, de 34. Las hijas de la pareja intervinieron y ayudaron a su madre a escapar.

Una mujer logró escapar de un infierno en Quitilipi y denunció que sufrió violencia de género durante 18 años, a raíz de la relación que mantenía con su esposo y padre de sus hijas.

Según relató la mujer, ambos se encontraban en su domicilio, ubicado sobre la calle Corrientes al 1836. El hombre, de 41 años y en estado de ebriedad, provocó una discusión que se transformó en una feroz golpiza, dándole golpes de puño sobre el rostro y pecho a la víctima, además de amenazarla con un cuchillo.

Las hijas de la pareja, testigos en todo momento del hecho, intervinieron en favor de la madre, logrando que esta escapara de la casa. El violento la siguió hasta la vereda y amenazó con matarla, empuñando el arma blanca.

En su huida, la damnificada llegó hasta el hogar de su cuñada, que rápidamente fue en busca de las menores de edad y acompañó a las tres mujeres a realizar la denuncia correspondiente. Ya en la comisaría, notaron que las niñas presentaban lesiones, producto de las agresiones de su padre.

Finalmente, efectivos policiales se dirigieron al lugar de los hechos, donde detuvieron a E.G.B., poniéndolo bajo arresto en la dependencia policial de Quitilipi, mientras que se ordenó tomar las medidas de seguridad y contención necesarias para la madre y sus dos hijas, a fin de protegerlas del atacante.

