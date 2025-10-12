La Poceada quedó vacante y acumula un pozo de más de $ 125 millones

Ningún apostador acertó los cinco números; sin embargo unas 42 personas acertaron cuatro y se llevaron casi $ 400 mil cada una.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21.

La suerte no acompañó a ninguno de los apostadores, en el sorteo N° 2218 de la Poceada Chaqueña, realizado este sábado por la noche. Así, el pozo volvió a quedar vacante y el acumulado superó los $ 125 millones.

En esta ocasión, los números sorteados fueron 11, 25, 34, 36, 55, 60, 67, 69, 85 y 90. Ningún participante logró acertar los cinco números necesarios para llevarse el premio mayor, aunque hubo otros ganadores.

Unos 42 apostadores acertaron cuatro números y se adjudicaron $ 399.637,69 cada uno. Además, 992 jugadores obtuvieron $ 4.230,04 por tres aciertos, mientras que 11.725 personas lograron salvar la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes a las 21, con un pozo estimado en $ 125.703.153,60, cifra que promete atraer nuevamente a miles de jugadores en toda la provincia.

Fuente:diariochaco

Comentarios