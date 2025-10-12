La Cámara Nacional Electoral definirá si se reimprimen las boletas en PBA

El organismo pidió al fiscal federal, Ramiro González que se expida sobre la eventual reimpresión de boletas únicas, luego de la renuncia de José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó al fiscal federal, Ramiro González su opinión sobre la eventual reimpresión de las boletas únicas para los electores de la provincia de Buenos Aires.

El pedido se formuló luego de que la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires rechazara el pedido del partido La Libertad Avanza, al considerar que era «jurídica y operativamente imposible» volver a imprimir las boletas antes de las elecciones del 26 de octubre. En ese sentido, los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas revocaron la resolución del juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que había impedido a Diego Santilli encabezar la lista de candidatos.

Con ese antecedente, la CNE tiene ahora la decisión de determinar si las 14 millones de boletas únicas que se distribuirán entre los votantes bonaerenses serán reimpresas o si se mantendrá la impresión original. La resolución será clave no solo para la logística electoral, sino también para el desarrollo de la campaña en la provincia más poblada del país.

En ese sentido, se espera que la CNE se expida en las próximas horas y se conozca la resolución. Este domingo, además, se cumple una semana desde que José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Espert, quien hasta el domingo pasado encabezaba la lista, se bajó de la candidatura en medio del escándalo por sus supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Federico Machado, investigado por la Justicia de Estados Unidos. Desde ese día, el Gobierno inició el pedido para que sea Diego Santilli el que encabece la lista y, una vez confirmado, ahora busca reimprimir las boletas, a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales.

Fuente:diariochaco

