Juicio por YPF: el Gobierno insiste en suspender la entrega de chats

El Ejecutivo pedirá a la Justicia de Estados Unidos que desista de la orden de entregar chats y mails del ministro de Economía, Luis Caputo y de Sergio Massa.

El Gobierno nacional insistirá con la suspensión de la orden de entregar chats y mails tanto del ministro de Economía, Luis Caputo, como de Sergio Massa en el marco del juicio por la expropiación de YPF. En ese contexto, se avanzará con el pedido a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska para que considere suspender la medida hasta que se haga efectiva la resolución de la apelación de los detalles del discovery.

Durante una reunión con representantes argentinos que se realizó el viernes, Preska puso como fecha límite el 30 de octubre para la entrega del material y aseguró que, de no concretarse la medida, podría derivar en sanciones.

Con ese panorama, desde el Gobierno insisten en no entregar información privada de funcionarios de la gestión y exfuncionarios y aseguran que Preska se excedió en su jurisdicción; todo mientras el Ejecutivo se prepara para la audiencia oral fijada por la Corte de Apelaciones en la que se tratará la sentencia de fondo, luego de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En ese sentido, el Gobierno ya informó a la Justicia estadounidense que, en caso de que se rechace la argumentación, se apelará ante la Corte Suprema.

Fuente:diariochaco

Comentarios