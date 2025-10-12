Histórico: Gimnasia de Mendoza le ganó por penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

El conjunto mendocino fue más, pero recién lo igualó sobre la hora para forzar un alargue y una definición por penales, que le valió el primer ascenso de la temporada.

Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentaron este sábado en la final de la Primera Nacional, para definir al primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol., que resultó en un verdadero partidazo, con polémicas y una definición angustiante.

En el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Nicolás Ramírez, al conjunto mendocino le anularon dos goles en la primera mitad, y recién logró la agónica igualdad de penal, a dos del final por medio de Facundo Lencioni. Luis Silva, en el complemento, había adelantado a los de Puerto Madryn.

Con el empate 1-1, la definición primero se trasladó al alargue, donde el equipo de Ariel Broggi fue más, tuvo las más claras y convirtió en figura a su arquero. Sin embargo, tuvo que recurrir a los penales, donde logró la histórica hazaña.

Se trataba de una fina inédita entre dos equipos que nunca disputaron la primera división del fútbol argentino. Son los dos equipos se destacaron como los mejores de la fase regular en la Primera Nacional y disputarán la final por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino: Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

