Detuvieron carreras ilegales de caballos, en Colonia Uriburu

Efectivos de la Policía Rural desmantelaron un evento de carreras ilegales que se realizaban sobre una pista improvisada. Secuestraron vehículos, dinero, caballos y otros elementos.

En horas vespertinas del sábado, efectivos de la Policía Rural de Machagai interrumpieron un evento de carreras clandestinas de caballos, realizado sobre una pista improvisada, en Colonia Uriburu, a tres kilómetros del casco urbano de Quitilipi.

El operativo se realizó luego de una denuncia anónima por teléfono, en la que informaron sobre las carreras de equinos. Con datos certeros, los oficiales recorrieron la zona, siendo alertados por la presencia de más de 100 personas y vehículos concentrados en un camino rural.

A la llegada de los efectivos, los presentes comenzaron a dispersarse, mientras que los dueños de los caballos, y presuntos organizadores del evento, intentaron darse a la fuga, llegando a embestir con los animales a los policías.

Finalmente, se logró cerrar el perímetro y detener a tres mayores de edad, además de un cuarto detenido con minoría de edad. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía N.º 3 de Sáenz Peña, por infracción al Artículo 301 del Código Penal Argentino, siendo alojados en la Comisaría de Quitilipi.

Tras el allanamiento, el resultado del secuestro fue de 7 de caballos, dos motocicletas y dos bicicletas, parlantes y elementos utilizados en las carreras de caballos, como cabezadas, fustas, encimeras, mandiles y sobrepuestos.

Fuente:datachaco

