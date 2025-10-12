Demoraron a un adolescente por el robo de más de $3 millones y una moto

Personal de la División Sustracción Vehicular logró la conducción de un menor, como uno de los presuntos autores del hecho.

La investigación se originó tras la denuncia de una ciudadana quien manifestó la sustracción de una motocicleta Gilera Smash y una suma de $3.400.000. La víctima señaló como presuntos autores a dos posibles sospechosos.

Durante tareas investigativas, los agentes obtuvieron información que indicaba que uno de ellos se encontraba deambulando por la zona.

Al advertir la presencia de los uniformados, el joven intentó ingresar a una vivienda para escapar, pero fue rápidamente demorado.

El Juzgado del Menor de Edad y la Familia dio intervención a la Línea 102 para el resguardo del adolescente.

El joven fue finalmente trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana, mientras continúa la investigación tendiente a la identificación y aprehensión del segundo sospechoso y al secuestro de los elementos sustraídos.

Fuente:datachaco

