Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

Las mujeres fueron baleadas en una vivienda de Villa Serrana. Denuncian la desaparición del menor. La principal hipótesis del caso.

Según indicaron fuentes policiales, la madre y la abuela del menor fueron halladas sin vida en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu en barrio Villa Serrana.

Durante las pericias se comprobó que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en el lugar.

Tras el terrible crimen se reportó la desaparición del niño de cinco años, identificado como Pedro Teodoro Rodriguez Laurta. Se sospecha que el menor fue secuestrado por su padre.

Se estima que el hombre, quien posee nacionalidad uruguaya, está intentando huir del país. Por tal motivo se emitió un pedido de captura por Interpol.

Alerta del Ministerio Público Fiscal de Córdoba

La Unidad Judicial Homicidios pide colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre -sito en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba – con fecha 11 de octubre de 2025.

La desaparición de menor esta vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2 turno esta a cargo de la investigación y ya se activó el Alerta Sofia y los pedidos de captura a Interpol.

Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad Uruguaya y que intenta pasar a ese país.

Cómo ayudar

Se investiga un doble homicidio y sospechan que Pedro podría estar con su padre (uruguayo), con intento de salida del país. Se activaron pedidos internacionales.

Si tenés info: 911 o 134 (llamada gratuita). No intervengas, avisá a las autoridades y compartí.

• Si lo viste o tenés datos, llamá de inmediato al 911 o a la línea 134.

• No intervengas por tu cuenta ni enfrentes a posibles sospechosos.

• Compartí esta publicación para ampliar la búsqueda.

