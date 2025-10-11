Una mujer sufrió una crisis nerviosa tras un episodio de violencia de género en Resistencia

La mujer denunció que su pareja y padre de sus hijos «suele tener un arma casera y es peligroso».

Durante la madrugada de este sábado, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un caso de violencia de género ocurrido en la intersección de avenida Laprida y Vélez Sarsfield, en Resistencia. El hecho se registró alrededor de la 1:20 de la madrugada y fue informado oficialmente a las 3:06.

Según el parte policial, al llegar al lugar los agentes se entrevistaron con una mujer de 32 años. La mujer relató que su pareja, R.E, con quien tiene dos hijos en común, se encontraba encerrado en una vivienda ubicada en avenida Vélez Sarsfield, luego de haberle quitado por la fuerza su bicicleta tipo mountain bike color azul.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el hombre habría ingresado a esa casa tras una discusión, y el propietario del inmueble negó en un primer momento su presencia. Sin embargo, tras dialogar con los efectivos policiales, el hombre hizo entrega de la bicicleta sustraída.

Denuncia por violencia de género

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la víctima sufrió una descompensación y fue trasladada al Hospital Perrando, donde recibió atención médica y fue diagnosticada con crisis nerviosa, recibiendo el alta tras un tratamiento inyectable.

Posteriormente, la mujer fue acompañada hasta la División Violencia Familiar y de Género, donde radicó la denuncia formal. En su declaración, manifestó que su pareja «suele tener un arma casera y es peligroso», por lo que se solicitó la intervención de las áreas competentes para su resguardo y protección.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para determinar el paradero del agresor y evaluar medidas de prevención y seguridad para la víctima.

