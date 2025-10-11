Secuestran casi cien toneladas de maíz sin documentación válida

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Rural Pampa del Infierno junto a personal de la Sección Rural Guanaco. La carga era transportada sin la documentación habilitante correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes por la noche, alrededor de las 23, durante un control vehicular sobre un camino vecinal, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de la localidad de Los Frentones, en jurisdicción de Pampa del Infierno.

Durante la inspección, el personal policial interceptó tres camiones Scania con sus respectivos acoplados, conducidos por hombres de 66, 46 y 34 años.

Al requerir la documentación, los choferes presentaron cartas de porte: una se encontraba vencida y las restantes presentaban irregularidades.

Ante esta situación, y tras la consulta con el jefe de la División Fiscalización Agropecuaria del ARCA, se dispuso el secuestro preventivo de la totalidad del maíz transportado, conforme a la normativa vigente.

El cereal y los camiones fueron trasladados a las instalaciones de la Sección Rural Pampa del Infierno, donde quedaron bajo resguardo.

Las actuaciones continúan a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, que investiga el origen y destino final del cargamento incautado.