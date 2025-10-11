Salieron a la luz fotos del interior de la casa donde se perpetró el triple crimen de Florencio Varela

También es clave la ampliación de la declaración de otra testigo detenida: Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas y reveló más detalles sobre el rol de su pareja, Alex Roger Castillo, quien tiene pedido de captura internacional.

Según dijo, el hombre conducía el Volkswagen Fox blanco en el que ambos viajaron el día del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La joven habría sido parte de un grupo de apoyo de los que trasladaron a las jóvenes a su destino final. Su tío fue acusado por Celeste González Guerrero, otra de las detenidas, como el autor intelectual del hecho en su declaración indagatoria del martes.

Durante su declaración, Florencia sostuvo que no sabía el motivo del viaje hasta después del hecho. “En ese momento no sabía a qué íbamos. Después me enteré porque Alex me contó. Me dijo que le habían robado droga a él y a la gente que le habían comprado”, relató.