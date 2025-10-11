Sábado soleado en el día y por la noche posibles tormentas: la máxima llegará a 35°C

La jornada inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 19 grados.

Este sábado inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 19 grados. La humedad es del 86%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 35°C.

Por la noche, hay pronóstico de tormentas aisladas y la temperatura descenderá a los 27°C.

Para este domingo hay alerta por tormentas fuertes durante toda la jornada. La temperatura rondará entre los 18 y 26 grados.

Fuente:diariochaco

