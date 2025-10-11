Presidencia de la Plaza: dio a luz en su casa y junto a su bebé fueron trasladadas por policías al hospital

Cerca de las 7 de la mañana, una enfermera llamó a la Comisaría de la localidad para solicitar la colaboración de los efectivos debido a que el hospital local no contaba con choferes disponibles para la ambulancia y una joven de 27 años del barrio Quinta 43 había entrado en trabajo de parto.

El Cabo Primero Joel Diez de los Ríos y el agente Antonio Gómez fueron de inmediato a buscar la ambulancia mientras el bebé nacía en la casa de la joven madre.

Finalmente, los efectivos llegaron para trasladar al bebé recién nacido y a la madre hacia el hospital para una mejor atención.

Fuente:primeralinea

