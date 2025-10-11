Perdió el control de su automóvil y volcó: terminó en un desagüe

Los efectivos policiales constataron que se trataba de un automóvil Gol Power, gris oscuro, el cual había volcado en la zona.

Este sábado, alrededor de las 7:30, la Policía tomó conocimiento de un siniestro vial, ocurrido en la intersección de las calles Lavalle y Héroes de Malvinas, de Santa Sylvina.

El mismo era guiado por un hombre de 35 años de San Bernardo, acompañado por otro de 31 años. Ambos terminaron lesionados.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado que, luego del vuelco, quedó con sus ruedas hacia arriba, en el interior de un canal de desagüe.

Se solicitó colaboración a Bomberos Voluntarios, mientras que los lesionados fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital local para un examen médico.

fuente:datachaco