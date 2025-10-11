Miles de palestinos regresan a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamás

Tras la entrada en vigor de la paz, los gazatíes enfrentan la difícil realidad de una ciudad en ruinas y servicios básicos colapsados.

Miles de palestinos comenzaron a regresar este jueves a la Franja de Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, que también incluye la liberación de rehenes y la retirada parcial de las tropas israelíes. La mayoría de los desplazados se dirige hacia el norte del enclave costero, donde los bombardeos dejaron calles destruidas, edificios colapsados y comunidades enteras desplazadas.

Cientos de familias palestinas iniciaron el retorno a pie o en vehículos particulares hacia el norte de Gaza, una de las zonas más afectadas por los ataques. Muchos encontraron sus viviendas destruidas o gravemente dañadas, mientras las autoridades locales intentan restablecer los servicios básicos, incluidos agua, electricidad y atención sanitaria.

El Ejército israelí confirmó que se replegará a nuevas posiciones dentro del territorio, cumpliendo con el acuerdo que establece un cese de hostilidades y permite el ingreso de ayuda humanitaria bajo supervisión internacional.

La ONU advirtió que la situación humanitaria continúa siendo «extremadamente grave» y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los civiles que regresan. Organizaciones de asistencia trabajan para reactivar hospitales, escuelas y centros de distribución de alimentos, muchos de los cuales quedaron inutilizados durante los combates.

El alto al fuego fue aprobado por la mayoría del gabinete israelí y se espera que abra una nueva etapa de negociaciones políticas para avanzar hacia una tregua duradera. Sin embargo, persisten desacuerdos entre Israel y Hamás sobre los términos finales del pacto y el control de las zonas fronterizas, lo que mantiene en vilo la estabilidad de la región.

Fuente:datachaco

