MIlei llegó a Resistencia y fue recibido por el gobernador Zdero

Pasadas las 11 de la mañana, y por un retraso que tuvo su vuelo desde Misiones, el presidente Javier Milei llegó al Chaco y fue recibido por una comitiva del gobierno provincial encabezada por el gobernador Leandro Zdero.

Las imágenes muestran en una foto protocolar a Milei y Zdero, acompañados por la vicegobernadora Silvina Schnneider y su hermana Karina Milei.

La llegada de Milei se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad en que trabajan en conjunto fuerzas federales y provinciales.

Mientras tanto, la militancia lo está esperando en la Plaza Belgrano desde horas tempranas, embanderados, con cánticos y con la predominancia del color morado, característico de La Libertad Avanza.

Por otro lado, y si bien hasta el momenot no se registraron incidentes, alrededor de la Plaza 25 de Mayo, se concentró una movilización en oposición a la llegada del presidente.

Fuente:primeralinea

Comentarios