La Cámara Nacional Electoral aprobó que Santilli encabece la lista de LLA

La Cámara Nacional Electoral definió a Diego Santilli para cabeza de lista de La Libertad Avanza, es decir, la tomó la dirección opuesta a la del juez Alejo Ramos Padilla, quien consideró que Karen Reichardt debía reemplazar a José Luis Espert.

La Libertad Avanza apeló la decisión del juez y la Cámara viró a favor del Gobierno llevando adelante fuertes críticas a Ramos Padilla.

La Cámara, que habilitó días y horas especiales en el feriado y el fin de semana para definir esta cuestión, revocó la sentencia de Ramos Padilla que empoderaba a Reichardt como la reemplazante de Espert, que fue dado de baja de la contienda por el Gobierno. Esto en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, en proceso de extradición a Estados Unidos, donde está involucrado en una causa por narcotráfico.

El tribunal fundó su pronunciamiento -firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera- en la aplicación de la ley de paridad de género y en su decreto reglamentario, el 171/19, tal como pidió la representación legal de LLA, a través de los apoderados partidarios. Consideró que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género, en este caso Santilli, que estaba ubicado tres en el listado.

Por su parte, Ramos Padilla había planteado que Reichardt -que iba número dos- debía subir al lugar de Espert, basado entre otras cuestiones en que si quedaba Santilli como número uno, todos los hombres pasarían sobre las candidatas mujeres que estaban antes y esto iría en contra de la ley de paridad de género.

Aún falta que la Cámara se pronuncie sobre la reimpresión de boletas, debido a que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires consideró que no se deben hacer de vuelta aunque lleven la cara de Espert.

