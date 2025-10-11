Interceptan un vehículo con cargamento ilegal de cigarrillos

Durante un control, dos personas fueron notificadas por infracción al Código Aduanero, tras hallarse atados de cigarrillos sin aval legal.

Este viernes por la tarde, alrededor de las 14:40, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana interceptó un automóvil Peugeot 408, conducido por un hombre de 69 años, y su acompañante de 62 años, en un operativo de prevención sobre la Ruta Provincial N° 1.

Durante la inspección, el personal solicitó la apertura del baúl del vehículo, donde se encontró una caja de gran tamaño que contenía los cigarrillos.

Consultados sobre la procedencia de la mercadería, los ocupantes manifestaron haberla adquirido en la localidad de La Leonesa.

Tras poner en conocimiento a la Dirección Aduanera de Barranqueras, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2.

El magistrado de turno dispuso el secuestro de 50 atados de cigarrillos, marca Rodeo, que no contaban con aval aduanero.Los implicados fueron notificados de las actuaciones en libertad, en el marco de una causa por «Supuesta infracción al Artículo 184 de la Ley N° 22.415 del Código Aduanero».

