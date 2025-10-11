El grupo de cumbia «La Previa» se accidentó cuando viajaba a Sáenz Peña para presentarse en la Expo Feria de Colectividades

11 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

En horas de la noche del domingo, el reconocido grupo de cumbia “La Previa” de la ciudad de Resistencia sufrió un accidente de tránsito en el cruce de las rutas 16 y 4, en la localidad de Quitilipi, cuando se dirigía a participar de la Expo Feria de Colectividades en Sáenz Peña.

Según informaron fuentes policiales, una combi que trasladaba a los músicos impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30 horas.

En el lugar intervino personal de la Comisaría local y una ambulancia, que trasladó a uno de los integrantes de la banda al hospital con cortes en el rostro, aunque fuera de peligro.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado de Paz de Quitilipi, a la Policía Rural de Machagai y a la División Criminalística, para las pericias correspondientes.

