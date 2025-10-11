Día Nacional del Asado: cada 11 de octubre se celebra el símbolo de la argentinidad

El asado no es solo una comida. Es un acto social, un encuentro y una ceremonia.

Cada 11 de octubre, el humo de las parrillas se eleva como bandera nacional: es el Día del Asado Argentino, una fecha que desde 2013 celebra uno de los rituales más emblemáticos y queridos del país. La efeméride, surgida de una iniciativa popular en redes sociales, rinde homenaje a una tradición que trasciende lo gastronómico y se instala como parte del ADN cultural argentino.

El asado no es solo una comida. Es un acto social, un encuentro y una ceremonia. Desde la elección de los cortes y la preparación del fuego hasta la picada previa y el aplauso final para el asador, cada paso encierra una historia compartida en torno al fuego. Es el momento donde el país se sienta a la mesa sin distinciones: de norte a sur, de la ciudad al campo, todos hablan el mismo idioma parrillero.

UNA TRADICIÓN CON HISTORIA

El asado tiene raíces profundas que se remontan al siglo XVIII, cuando los gauchos del campo argentino cocinaban la carne a las brasas como parte de su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, la costumbre se extendió a las ciudades y sobrevivió a modas y transformaciones, consolidándose como símbolo de argentinidad.

Durante el siglo XIX, los saladeros y frigoríficos acercaron las reses a los centros urbanos, lo que permitió que el asado llegara a todos los rincones del país. Pero no fue hasta el siglo XXI que esta tradición obtuvo su propio día, elegido por los propios ciudadanos.

La idea de oficializar el Día Nacional del Asado nació en 2013, cuando una comunidad de Facebook (@diadelasadoargentino) convocó a celebrar «uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida como sociedad: compartir un asado argentino». La propuesta buscaba unir al país «sin importar la región, la edad, la clase social, la ideología política o la religión».

El 11 de octubre fue la fecha elegida por su clima primaveral y su cercanía con el feriado largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ideal para reunirse al aire libre y encender el fuego.

EL PASO A PASO DEL RITUAL

Elegir la carne y el carbón: el asador se encarga de seleccionar los cortes y preparar el fuego, acompañado —siempre— de buena charla y una copa de vino.

La picada: mientras las brasas se acomodan, se comparte queso, salame, jamón o maní.

Choripanes y morcillas: son los primeros en salir y los más disputados entre los comensales.

El asado principal: vaca, cerdo o pollo, según el gusto del grupo. El asador prueba y los demás «pinchan» desde la tabla.

El aplauso final: gesto innegociable y símbolo del respeto hacia quien cuidó el fuego.

Fuente:diariochaco

Comentarios